МЧС наградит водителя скорой помощи под Нижним Тагилом за спасение инвалида из огня

Posted 24 мая 2019, 10:03
Published 24 мая 2019, 10:03
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, водитель скорой помощи будет награжден за проявленное мужество при пожаре.
Главное управление МЧС России по Свердловской области благодарит Сергея Заровного за неравнодушие, смелость, решительность в чрезвычайной ситуации,сообщается на сайте ведомства.
Пожар в трехэтажном жилом доме случился 21 мая, житель Горноуральского Сергей Заровный стал свидетелем инцидента. Выйдя из подъезда на улицу, мужчина увидел дым в окне квартиры на втором этаже. Он бросился вверх по лестнице, железная дверь в квартиру оказалась открыта, вторую дверь мужчина выбил ногой. По помещению он продвигался ползком, подсвечивая себе фонариком. На полу мужчина наткнулся на хозяйку квартиры. Сергей вытащил женщину в подъезд. К тому времени подоспели спасатели. Квартира выгорела полностью.
Женщина была госпитализирована с ожогами рук и спины. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.