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Posted 24 мая 2019, 10:03

Published 24 мая 2019, 10:03

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

МЧС наградит водителя скорой помощи под Нижним Тагилом за спасение инвалида из огня

24 мая 2019, 10:03
В Горноуральском ГО водитель скорой помощи получит награду от МЧС за спасение человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, водитель скорой помощи будет награжден за проявленное мужество при пожаре.

Главное управление МЧС России по Свердловской области благодарит Сергея Заровного за неравнодушие, смелость, решительность в чрезвычайной ситуации,сообщается на сайте ведомства.

Пожар в трехэтажном жилом доме случился 21 мая, житель Горноуральского Сергей Заровный стал свидетелем инцидента. Выйдя из подъезда на улицу, мужчина увидел дым в окне квартиры на втором этаже. Он бросился вверх по лестнице, железная дверь в квартиру оказалась открыта, вторую дверь мужчина выбил ногой. По помещению он продвигался ползком, подсвечивая себе фонариком. На полу мужчина наткнулся на хозяйку квартиры. Сергей вытащил женщину в подъезд. К тому времени подоспели спасатели. Квартира выгорела полностью.

Женщина была госпитализирована с ожогами рук и спины. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

#Происшествия#ГГО и пригород#Пожар#Горноуральский#Пригородный район#Спасение
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