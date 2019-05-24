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Posted 24 мая 2019, 10:46

Published 24 мая 2019, 10:46

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Медведев внес в Госдуму законопроект о квотировании вредных выбросов на Урале

24 мая 2019, 10:46
Сюжет
Выбросы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об эксперименте по ограничению вредных выбросов, сообщается в официальном документе на сайте правительства.

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года планируется проведение эксперимента в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Челябинске. В документе говорится о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения этих выбросов и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах.

В случае, если законопроект будет принят, то власти субъектов будут самостоятельно устанавливать нормативы выбросов для предприятий, отталкиваясь от сводного тома расчетов по ситуации в регионе.

На сегодняшний день, данные нормативы определяются на федеральном уровне.

Напомним, предприятия Нижнего Тагила до 2024 года потратят 2,4 млрд рублей на снижение выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета Законодательному собранию региона.

#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Дмитрий Медведев#Правительство#Законопроект#Выбросы
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