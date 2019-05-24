В Свердловской области выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

В этом году на ЕГЭ по китайскому языку заявились шесть выпускников, пятеро проживают в Екатеринбурге, один — в Сысерти. Экзамен по данному предмету выбирают дети, которые планируют связать свою жизнь с технологиями или работать переводчиками. Как правило, они занимаются на различных курсах.