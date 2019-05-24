tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2019, 05:09

Published 24 мая 2019, 05:09

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Свердловской области выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

24 мая 2019, 05:09
В 2019 году в Свердловской области вместе с традиционными английским, немецким, французским и испанским выпускники получат возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку, сообщает правительство региона.

В этом году на ЕГЭ по китайскому языку заявились шесть выпускников, пятеро проживают в Екатеринбурге, один — в Сысерти. Экзамен по данному предмету выбирают дети, которые планируют связать свою жизнь с технологиями или работать переводчиками. Как правило, они занимаются на различных курсах.

Россия активно сотрудничает с Китаем, в частности в сфере технологий. В вузах страны-партнера предусмотрено множество грантов для российских студентов.

Принцип сдачи экзамена по китайскому языку не отличается от тестирования по другим дисциплинам. В нем предусмотрено две части — устная и письменная. При устном ответе особое внимание уделяется правильному произношению. На ответ по устной части экзамена выделяется 12 минут.

Эксперты комиссии имеют возможность распечатать бланки письменной части, проверить их, воспроизвести аудиофайл и оценить экзаменационную работу. Затем выпускник в своем личном кабинете ЕГЭ увидит свои результаты,пояснила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества Минобразования Свердловской области Татьяна Умнова.

Всего в 2019 году ЕГЭ сдадут свыше 18 тысяч выпускников. За проведением тестирования будут наблюдать более трех тысяч видеокамер.

#Общество#Свердловская область#ЕГЭ#Сысерть#Иностранные языки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика