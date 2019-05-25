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Posted 25 мая 2019, 06:15

Published 25 мая 2019, 06:15

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Экстремал из Екатеринбурга заночевал над ущельем в гамаке на высоте 100 метров

25 мая 2019, 06:15
Во время путешествия по Северному Кавказу екатеринбуржец Максим Кагин установил гамак на высоте 100 метров и переночевал над ущельем, сообщает Е1.

Экстремал заночевал над ущельем Березовая балка на Северном Кавказе.

Вылезли, завесились со спальниками и пенкой, пояснил Маским.

Утром путешественники почистили зубы и сделали чай в специальной газовой печи. Также Максим Кагин сказал, что спать на высоте было не страшно, так как для того, чтобы выпасть из гамака нужно приложить усилия.

В 2018 году екатеринбуржец прошел по стропе над этим же ущельем, побив российский рекорд.

#Общество#Новости УрФО#Высота
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