Экстремал из Екатеринбурга заночевал над ущельем в гамаке на высоте 100 метров

Posted 25 мая 2019, 06:15
Published 25 мая 2019, 06:15
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Экстремал заночевал над ущельем Березовая балка на Северном Кавказе.
Вылезли, завесились со спальниками и пенкой, пояснил Маским.
Утром путешественники почистили зубы и сделали чай в специальной газовой печи. Также Максим Кагин сказал, что спать на высоте было не страшно, так как для того, чтобы выпасть из гамака нужно приложить усилия.
В 2018 году екатеринбуржец прошел по стропе над этим же ущельем, побив российский рекорд.