В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы может поселиться стальной терьер

Posted 26 мая 2019, 08:13
Published 26 мая 2019, 08:13
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Екатеринбургский скульптор внимательно следил за протестными акциями против строительства храма на месте театрального сквера и изначально выступал за сохранение зелёной территории в первоначальном виде. В знак поддержки участников митингов Казанцев пообещал создать нового стального терьера и установить его на постамент среди деревьев.
На прошлой неделе екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов заявил о выпуске значков «Скверу быть», которые будут посвящены протестным акциям. Количество пинов будет ограничено 100 штуками и их получат бесплатно те, кто поддерживал митинги.