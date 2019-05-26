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Posted 26 мая 2019, 08:13

Published 26 мая 2019, 08:13

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы может поселиться стальной терьер

26 мая 2019, 08:13
Фотоссесия стального стаффордшинского терьера прошла в сквере у Театра драмы. Автор скульптуры Андрей Казанцев создал её для заказчика из США, но так как терьер привлёк внимание жителей города, он пообещал создать точно такого же для сквера у Драмы, сообщает «ЕТВ».

Екатеринбургский скульптор внимательно следил за протестными акциями против строительства храма на месте театрального сквера и изначально выступал за сохранение зелёной территории в первоначальном виде. В знак поддержки участников митингов Казанцев пообещал создать нового стального терьера и установить его на постамент среди деревьев.

На прошлой неделе екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов заявил о выпуске значков «Скверу быть», которые будут посвящены протестным акциям. Количество пинов будет ограничено 100 штуками и их получат бесплатно те, кто поддерживал митинги.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Скульптура#Собака#Сквер#Акция протеста#Екатеринбург
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