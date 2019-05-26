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Posted 26 мая 2019, 05:18

Published 26 мая 2019, 05:18

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге возле Центрального стадиона сгорел автосервис с машинами

26 мая 2019, 05:18
На улице Репина в ночь с 25 на 26 мая произошёл пожар в автосервисе, где находилось несколько автомобилей. Для полной ликвидации возгорания спасателям понадобилось около пяти часов, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 23:54 по местному времени. На место происшествия прибыли 33 человека личного состава и 9 единиц техники. Через час огонь локализовали, через полтора ликвидировали открытое пламя, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 05:00.

Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Автомобиль «Toyota Fielder» сгорел полностью, пламя повредило кузов «KIA Rio», а также внутреннюю отделку и готовую продукцию для сварочных аппаратов в складском помещении, пострадала внутренняя отделка гаражного бокса. От сильного пламени также пострадало соседнее здание — медовый склад. Пострадавших нет, специалистам предстоит установить причину пожара.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пожарные#Автомобиль#Автосервис#Екатеринбург
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