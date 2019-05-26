В Екатеринбурге возле Центрального стадиона сгорел автосервис с машинами

На улице Репина в ночь с 25 на 26 мая произошёл пожар в автосервисе, где находилось несколько автомобилей. Для полной ликвидации возгорания спасателям понадобилось около пяти часов, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 23:54 по местному времени. На место происшествия прибыли 33 человека личного состава и 9 единиц техники. Через час огонь локализовали, через полтора ликвидировали открытое пламя, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 05:00. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Автомобиль «Toyota Fielder» сгорел полностью, пламя повредило кузов «KIA Rio», а также внутреннюю отделку и готовую продукцию для сварочных аппаратов в складском помещении, пострадала внутренняя отделка гаражного бокса. От сильного пламени также пострадало соседнее здание — медовый склад. Пострадавших нет, специалистам предстоит установить причину пожара.