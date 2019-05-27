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Posted 27 мая 2019, 08:50

Published 27 мая 2019, 08:50

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Правительство РФ планирует обязать супермаркеты принимать стеклянные бутылки

27 мая 2019, 08:50
Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос введения в торговых сетях услуги по приему стеклотары, пишут «Известия».

Предложения о механизме внедрения новой услуги должны быть направлены в Госдуму до 15 июня. Предполагается, что за одну пустую бутылку торговые сети должны платить 5-7 рублей.

Инициатором выступила партия «Справедливая Россия». Как пояснили корреспондентам «Известий» представители фракции партии в Госдуме, в случае принятия законопроекта, для граждан будет разработан механизм поощрения, который мотивирует население к сдаче в переработку бытовых отходов.

Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять на вторичную переработку,пояснили в Госдуме.

Данная практика уже применяется в США и странах Европы.

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов отметил, что вариант сдачи бутылок в супермаркеты лишь один из возможных. Не исключено, что площади супермаркетов не смогут вместить необходимый объем. Однако нововведение может принести торговым сетям и плюсы, так как покупатели будут возвращаться к ним вновь.

#Общество#Экология#Россия#Госдума#Стекло#Бутылка
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