Правительство РФ планирует обязать супермаркеты принимать стеклянные бутылки

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов отметил, что вариант сдачи бутылок в супермаркеты — лишь один из возможных. Не исключено, что площади супермаркетов не смогут вместить необходимый объем. Однако нововведение может принести торговым сетям и плюсы, так как покупатели будут возвращаться к ним вновь.