Правительство Свердловской области тратит на каждого жителя 51 тысячу рублей ежегодно

Наибольший размер социальных расходов на человека отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО. В Москве на человека тратят 84,4 тысячи рублей, чуть меньше в Санкт Петербурге — 80,9 тысячи рублей, на Сахалине расходы на одного жителя составляют 79,9 тысячи рублей. Правительство Югры тратит 72,2 тысячи рублей ежегодно, на жителей Ямала — 68,5 тысячи рублей.