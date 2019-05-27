Правительство Свердловской области тратит на каждого жителя 51 тысячу рублей ежегодно

Posted 27 мая 2019, 04:01
Published 27 мая 2019, 04:01
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Наибольший размер социальных расходов на человека отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО. В Москве на человека тратят 84,4 тысячи рублей, чуть меньше в Санкт Петербурге — 80,9 тысячи рублей, на Сахалине расходы на одного жителя составляют 79,9 тысячи рублей. Правительство Югры тратит 72,2 тысячи рублей ежегодно, на жителей Ямала — 68,5 тысячи рублей.
В Тюменской области размер социальных расходов равен 64,5 тысячам рублей. Свердловская область оказалась на 13-й строке рейтинга, на свердловчан правительство тратит 51,3 тысячи. В Челябинской области на человека приходится 44,7 тысячи рублей, размер социальных расходов на человека в Пермском крае равен 42,5 тысячи рублей.
В данные суммы включены расходы на образование, развитие спорта и культуры в регионе.