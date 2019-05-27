В Екатеринбурге три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей

Posted 27 мая 2019, 03:00
Published 27 мая 2019, 03:00
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
По предварительной информации, столкнулись Toyota Avensis, которая двигалась в сторону Березовского, и SKODA Octavia, ехавшая во встречном направлении. ДТП произошло на мосту над дублером Сибирского тракта. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Трое человек госпитализированы. Точную картину происшествия устанавливает ГИБДД.
В минувшие выходные в Екатеринбурге под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок нарушил ПДД.