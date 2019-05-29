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Posted 29 мая 2019, 14:26

Published 29 мая 2019, 14:26

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Семеро налетчиков на ТЦ «Кит» осуждены в Екатеринбурге

29 мая 2019, 14:26
Семеро молодых людей получили от 5 до 6 лет 4 месяцев колонии за совершенное в Екатеринбурге разбойное нападение в ТЦ «Кит», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В 2017 году 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, совершили разбойное нападение на торговый центр. Часть подростков отвлекала внимание охранников, еще несколько преступников ждали подельников в машине.

У молодых людей при себе были деревянные палки и камни. Злоумышленники избили палками охранников ТЦ, после чего вскрыли павильоны салонов сотовой связи. Им удалось похитить оттуда технику на сумму более 900 тысяч рублей.

Один нападавший был задержан на месте преступления. В феврале трое несовершеннолетних, проходивших по делу, были осуждены и получили от 3,5 до 4 лет колонии.

Семеро налетчиков получили от 5 до 6 лет 4 месяцев колонии, еще трое находятся в розыске.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Приговор#Разбойное нападение#Налетчик#ТЦ
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