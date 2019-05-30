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Posted 30 мая 2019, 04:35

Published 30 мая 2019, 04:35

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Экологи выявили загрязнение рек на севере Свердловской области

30 мая 2019, 04:35
Специалисты независимой лаборатории Пермского госуниверситета выявили загрязнение рек близ заповедника «Денежкин камень» на севере Свердловской области, сообщает УРБК.

Для исследования брались пробы из рек Сосьва, Ивдель, Вагран, Шегультан. Результаты стали известны 27 мая. Наибольшее количество загрязняющих веществ обнаружено в пробах из реки Шегультан (содержание меди превышено в 240 раз, цинка — в 25 раз). Также превышение допустимого количества загрязняющих веществ зафиксировано в пробах из рек Ивдель и Сосьва. В реке Сосьва: медь — в 108 раз, марганец — в 19 раз, цинк — в 24 раза. В реке Ивдель содержание меди выше нормы в 52 раза, марганца — в 12 раз.

Ранее сотрудники заповедника «Денежкин камень» сообщали, что ОАО «Святогор», входящее в группу компаний УГМК-холдинга, осуществляет в водные артерии сброс отходов производства с карьеров Северного медно-цинкового рудника.

В 2017 году сотрудники Росприроднадзора выявили нарушения, совершенные «Святогором». Компания была оштрафована на 40 тысяч рублей за сброс отходов в реки Черная и Тальтия.

#Свердловская область#Здоровье#УГМК#Река#Загрязнение
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