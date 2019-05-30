Экологи выявили загрязнение рек на севере Свердловской области

Posted 30 мая 2019, 04:35
Published 30 мая 2019, 04:35
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Для исследования брались пробы из рек Сосьва, Ивдель, Вагран, Шегультан. Результаты стали известны 27 мая. Наибольшее количество загрязняющих веществ обнаружено в пробах из реки Шегультан (содержание меди превышено в 240 раз, цинка — в 25 раз). Также превышение допустимого количества загрязняющих веществ зафиксировано в пробах из рек Ивдель и Сосьва. В реке Сосьва: медь — в 108 раз, марганец — в 19 раз, цинк — в 24 раза. В реке Ивдель содержание меди выше нормы в 52 раза, марганца — в 12 раз.
Ранее сотрудники заповедника «Денежкин камень» сообщали, что ОАО «Святогор», входящее в группу компаний УГМК-холдинга, осуществляет в водные артерии сброс отходов производства с карьеров Северного медно-цинкового рудника.
В 2017 году сотрудники Росприроднадзора выявили нарушения, совершенные «Святогором». Компания была оштрафована на 40 тысяч рублей за сброс отходов в реки Черная и Тальтия.