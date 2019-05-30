tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2019, 13:24

Published 30 мая 2019, 13:24

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Мэрия пообещала благоустроить заброшенную часть набережной Тагильского пруда

30 мая 2019, 13:24
В Нижнем Тагиле между парком имени Бондина и цирком приведут в порядок заброшенную часть набережной, а также благоустроят сквер на проспекте Ленина, 46, сообщает пресс-служба администрации города.

30 мая мэр города Владислав Пинаев объехал территории Ленинского района и дал поручение благоустроить два объекта.

Одной из точек объезда стала заброшенная часть берега Тагильского пруда, которую ранее выкупил для строительства местный бизнесмен. Территорию огородили забором, но планы предпринимателя не осуществились, поэтому место заросло кустарниками и сорняками, а также стало пристанищем для любителей выпить спиртное. Со временем оно начало превращаться в свалку мусора.

Также будет благоустроен сквер, расположенный на проспекте Ленина, 46.

Чтобы не получилось конфликта из-за того, что решение по благоустройству было принято без мнения большинства жителей, администрация Ленинского района поможет в проведении общедомового собрания по данному вопросу. На нем горожане смогут вместе определить, что хотят видеть на этой территории, сказал Пинаев.

Проект благоустройства двора с учетом мнения жителей разработает «Тагилгражданпроект».

#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Владислав Пинаев#Тагильская лагуна#Набережная#Сквер#Администрация Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика