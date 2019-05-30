Мэрия пообещала благоустроить заброшенную часть набережной Тагильского пруда

Чтобы не получилось конфликта из-за того, что решение по благоустройству было принято без мнения большинства жителей, администрация Ленинского района поможет в проведении общедомового собрания по данному вопросу. На нем горожане смогут вместе определить, что хотят видеть на этой территории, сказал Пинаев.