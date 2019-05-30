На Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате

Как сообщили на предприятии, рабочий потребовал от руководителя выплатить задолженность по зарплате. Когда ему ответили, что денег нет и в ближайшее время не будет, мужчина пришел в ярость, облил бензином трактор и хотел поджечь. Начальник производства Сергей кинулся защищать имущество предприятия, между мужчинами произошла драка, в ходе которой работник «Экопрома» связал начальника, посадил на мотоцикл и вывез в лес. По пути Сергею удалось вырваться и бежать. Рабочий был задержан.