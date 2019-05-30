tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2019, 03:10

Published 30 мая 2019, 03:10

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

На Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате

30 мая 2019, 03:10
В Реже сотрудник предприятия «Экопром» из-за долгов по зарплате похитил своего начальника Сергея. Мужчина связал руководителя и вывез в лес, пишет Ура.ру со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Как сообщили на предприятии, рабочий потребовал от руководителя выплатить задолженность по зарплате. Когда ему ответили, что денег нет и в ближайшее время не будет, мужчина пришел в ярость, облил бензином трактор и хотел поджечь. Начальник производства Сергей кинулся защищать имущество предприятия, между мужчинами произошла драка, в ходе которой работник «Экопрома» связал начальника, посадил на мотоцикл и вывез в лес. По пути Сергею удалось вырваться и бежать. Рабочий был задержан.

Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть для дачи объяснений. Также свои пояснения представителям МВД дали и руководители фирмы, но, как заверил меня начальник отдела полиции Режа Алексей Корелин, никто из них не заявил о похищении,пояснил корреспондентам Ура.ру пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации депутата Ионина, на предприятии уже девять месяцев не выплачивают зарплату. В отношении директора Елены Обухович было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», наложен арест на ее имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей. При этом, по словам сотрудников, предприятие продолжает работать и приносить прибыль. «Экопром» занимается производством торфа.

В Следственном комитете корреспондентам Ура.ру пояснили, что в настоящий момент долг по зарплате погашен, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для назначения руководителю предприятия судебного штрафа.

#Происшествия#Работа#Зарплата#Долг#Реж#Похищение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика