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Posted 30 мая 2019, 08:22

Published 30 мая 2019, 08:22

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Строительство моста через Тагильский пруд обсудят на общественных слушаниях

30 мая 2019, 08:22
Общественные слушания касательно строительства моста через Тагильский пруд назначены на 18 июня, они пройдут в Общественно-политическом центре по адресу проспект Ленина, 31, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на вице-мэра по горхозяйству Владимира Юрченко.

Точное время мероприятия будет известно позже. Сейчас мэрия занимается подготовкой конкурсной документации. После проведения слушаний будет объявлен аукцион по поиску подрядчика. Разместить закупку планируют 25 июня, итоги аукциона будут подведены 6–8 августа.

Общая стоимость моста — более четырех миллиардов рублей. Около 1,3 миллиарда рублей в строительство объекта вложит ЕВРАЗ, основное финансирование будет осуществляться из областной казны. В этом году планируется освоить 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на подготовительные работы, перенос инженерных сетей, установку шумозащитных окон в домах близ места строительства.

Первый камень в основание моста планируют заложить 11 августа 2019 года — в день рождения Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Мост#Пруд
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