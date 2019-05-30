Строительство моста через Тагильский пруд обсудят на общественных слушаниях

Общая стоимость моста — более четырех миллиардов рублей. Около 1,3 миллиарда рублей в строительство объекта вложит ЕВРАЗ, основное финансирование будет осуществляться из областной казны. В этом году планируется освоить 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на подготовительные работы, перенос инженерных сетей, установку шумозащитных окон в домах близ места строительства.