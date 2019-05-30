Житель Нижнего Тагила пожаловался Путину на школу с болотом и лягушками

Я хочу, чтобы это посмотрел глава города, кто там у нас по образованию главный в стране, олигархи… Забора нет, вот это болото, которое находится у школы в течение 35 лет, не могут ни закопать, ничего с ним сделать. Лягушки квакают… Всё повалено, всё развалено, рядом со школой помойка. Не хватает ещё Дуремара с сачком и пиявками. На школьном дворе, куда дети выходят заниматься физкультурой, нет ни одного тренажёра — стоят пустые ворота, четыре палки с одной стороны, четыре с другой, трава. Вот это 21-й век в России, вот такой вот у нас школьный двор, Владимир Владимирович,говорит автор видео.