Житель Нижнего Тагила пожаловался Путину на школу с болотом и лягушками

Posted 30 мая 2019, 12:32
Published 30 мая 2019, 12:32
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Школа № 71 находится в микрорайоне Лебяжка на улице Известковой, открыта 1 сентября 1982 года. Согласно данным официального сайта, в школе обучаются 543 ребенка, из которых 18% — с ограниченными возможностями здоровья.
Я хочу, чтобы это посмотрел глава города, кто там у нас по образованию главный в стране, олигархи… Забора нет, вот это болото, которое находится у школы в течение 35 лет, не могут ни закопать, ничего с ним сделать. Лягушки квакают… Всё повалено, всё развалено, рядом со школой помойка. Не хватает ещё Дуремара с сачком и пиявками. На школьном дворе, куда дети выходят заниматься физкультурой, нет ни одного тренажёра — стоят пустые ворота, четыре палки с одной стороны, четыре с другой, трава. Вот это 21-й век в России, вот такой вот у нас школьный двор, Владимир Владимирович,говорит автор видео.
В администрации Нижнего Тагила сообщили, что в курсе проблем благоустройства школьного двора и они будут решены ещё до начала учебного года.
К 1 сентября территорию школы расчистят, а забор восстановят. Деньги на работу уже выделены, проект готов,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
По словам чиновников, на ремонт ограждения вокруг школы выделено 7,7 млн рублей, 1,5 млн рублей потратят на ремонт актового и спортивного залов, ещё 1 млн рублей — на утепление арки, ремонт лестничных клеток и отмостки по периметру здания.