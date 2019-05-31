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Posted 31 мая 2019, 14:16

Published 31 мая 2019, 14:16

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Депутаты обсудят переход Свердловской области в другой часовой пояс

31 мая 2019, 14:16
Депутаты гордумы Екатеринбурга 5 июня рассмотрят вопрос о переводе Свердловской области в третью часовую зону, сообщает «Комсомольская правда».

Комиссия по соцзащите и здравоохранению обсудит обращение Льва Овечкина на заседании в среду. Сообщается, что третья часовая зона – это московское время плюс один час.

72-летний екатеринбуржец считает, что свердловчанам тяжело просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени.

Мы опережаем это время на один час. В итоге люди, которые вынуждены вставать в шесть утра, постоянно недосыпают. И, как следствие, плохо учатся, совершают ошибки, попадают в аварии. Свердловская область, между прочим, занимает второе место в стране по количеству несчастных случаев на производстве, пояснил пенсионер.

Депутаты смогут лишь обсудить этот вопрос, переводить регион на другое время не входит в их компетенцию.

#Общество#Новости УрФО#Депутаты#Часы#Время
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