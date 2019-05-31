Депутаты обсудят переход Свердловской области в другой часовой пояс

Мы опережаем это время на один час. В итоге люди, которые вынуждены вставать в шесть утра, постоянно недосыпают. И, как следствие, плохо учатся, совершают ошибки, попадают в аварии. Свердловская область, между прочим, занимает второе место в стране по количеству несчастных случаев на производстве, пояснил пенсионер.