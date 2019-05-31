В Екатеринбурге коммунальный «гейзер» затопил частную поликлинику

Ранее в Екатеринбурге во время опрессовок порвало трубу рядом со зданием суда. Пострадали несколько автомобилей, которые полностью залило водой. Мэрия города сообщила, что всем пострадавшим от затопления во время опрессовок будет выплачена компенсация.