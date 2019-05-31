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Posted 31 мая 2019, 02:55

Published 31 мая 2019, 02:55

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В Екатеринбурге коммунальный «гейзер» затопил частную поликлинику

31 мая 2019, 02:55
Во время опрессовок в Екатеринбурге 30 мая порвало канализационную трубу, фонтан воды достигал высоты трехэтажного дома. Коммунальный «гейзер» выбил окна в ближайшем доме и затопил стоматологическую клинику, сообщает телеканал 360.

Как пояснил корреспондентам телеканала владелец клиники, во время коммунальной аварии пострадали несколько кабинетов и дорогостоящие оборудование, струя воды под сильным напором несколько минут заливала клинику через выбитое окно.

Повреждены холл на втором этаже, лечебный кабинет, оборудование, установки и на первом этаже рентгенологический кабинет — там, где стоит компьютерный томограф,сказал владелец клиники Дмитрий.

Работы проводило ПАО «Т Плюс». Там по данному факту организована проверка.

Владелец клиники намерен провести оценку причиненного ущерба и требовать от организации компенсацию.

Ранее в Екатеринбурге во время опрессовок порвало трубу рядом со зданием суда. Пострадали несколько автомобилей, которые полностью залило водой. Мэрия города сообщила, что всем пострадавшим от затопления во время опрессовок будет выплачена компенсация.

#Общество#Новости УрФО#ДТП#Поликлиника#ЖКХ#Потоп#Екатеринбург
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