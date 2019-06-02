В Екатеринбурге пять человек госпитализированы после ДТП с машиной ДПС

По предварительной информации, ДТП произошло в 4 часа утра 2 мая на улице Онуфриева в Екатеринбурге. Автомобиль марки Honda Fit с номерными знаками Челябинской области совершил выезд на перекресток на красный сигал светофора. За рулем иномарки находился мужчина 1999 года рождения. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем Lada Granta ГИБДД Екатеринбурга.