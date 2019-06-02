В Екатеринбурге пять человек госпитализированы после ДТП с машиной ДПС

Posted 2 июня 2019, 07:12
Published 2 июня 2019, 07:12
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По предварительной информации, ДТП произошло в 4 часа утра 2 мая на улице Онуфриева в Екатеринбурге. Автомобиль марки Honda Fit с номерными знаками Челябинской области совершил выезд на перекресток на красный сигал светофора. За рулем иномарки находился мужчина 1999 года рождения. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем Lada Granta ГИБДД Екатеринбурга.
В результате сильного удара пострадали два сержанта полиции 1995 и 1990 годов рождения, прокомментировал корреспондентам Ура.ру руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
У первого полицейского диагностированы черепно-мозговая травма и переломы ног. Второй полицейский получил травмы различной степени тяжести. Водитель иномарки госпитализирован с переломом тазовой кости. Двое его пассажиров также доставлены в больницу с различными травмами.
Кровь водителя Honda взята на исследование с целью установления наличия или отсутствия в ней алкоголя,отметил Горелых.
По факту ДТП организована проверка. В момент аварии сотрудники ГИБДД находились на службе.