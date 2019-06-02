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Posted 2 июня 2019, 07:12

Published 2 июня 2019, 07:12

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге пять человек госпитализированы после ДТП с машиной ДПС

2 июня 2019, 07:12
В столице Урала Honda Fit столкнулась с машиной ДПС, в результате аварии госпитализированы пять человек, пишет Ура.ру.

По предварительной информации, ДТП произошло в 4 часа утра 2 мая на улице Онуфриева в Екатеринбурге. Автомобиль марки Honda Fit с номерными знаками Челябинской области совершил выезд на перекресток на красный сигал светофора. За рулем иномарки находился мужчина 1999 года рождения. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем Lada Granta ГИБДД Екатеринбурга.

В результате сильного удара пострадали два сержанта полиции 1995 и 1990 годов рождения, прокомментировал корреспондентам Ура.ру руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

У первого полицейского диагностированы черепно-мозговая травма и переломы ног. Второй полицейский получил травмы различной степени тяжести. Водитель иномарки госпитализирован с переломом тазовой кости. Двое его пассажиров также доставлены в больницу с различными травмами.

Кровь водителя Honda взята на исследование с целью установления наличия или отсутствия в ней алкоголя,отметил Горелых.

По факту ДТП организована проверка. В момент аварии сотрудники ГИБДД находились на службе.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ДПС#Екатеринбург
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