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Posted 2 июня 2019, 04:48

Published 2 июня 2019, 04:48

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле скончалась девочка, на которую скинули водопроводный кран

2 июня 2019, 04:48
Девочка, на которую мальчик скинул смеситель с 9 этажа, скончалась в больнице, информацию корреспонденту TagilCity.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.

7-летняя жительница Нижнего Тагила была доставлена в Городскую больницу № 1 с тяжелой черепно-мозговой травмой. Спасти ребенка не удалось.

Напомним, что инцидент произошел 1 июня близ дома № 16 на Ленинградском проспекте. Девочка гуляла с бабушкой, в этот момент на нее с 9 этажа упал водопроводный кран. По словам очевидцев, предмет на погибшую скинул мальчик, находившийся на 9 этаже.

На месте работали полиция и сотрудники Следственного комитета.

В Нижнем Тагиле мальчик кинул с 9 этажа железный кран в голову семилетней девочки
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#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Вагонка#Смерть
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