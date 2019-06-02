В Нижнем Тагиле скончалась девочка, на которую скинули водопроводный кран

Напомним, что инцидент произошел 1 июня близ дома № 16 на Ленинградском проспекте. Девочка гуляла с бабушкой, в этот момент на нее с 9 этажа упал водопроводный кран. По словам очевидцев, предмет на погибшую скинул мальчик, находившийся на 9 этаже.