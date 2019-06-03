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Posted 3 июня 2019, 03:29

Published 3 июня 2019, 03:29

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

В Екатеринбурге пенсионер подозревается в убийстве жены-ветерана ВОВ

3 июня 2019, 03:29
85-летний пенсионер подозревается в убийстве 90-летней супруги-ветерана ВОВ из-за квартирного вопроса, сообщает ИД «Комсомольская правда».

Как сообщает соседка погибшей, мужчина, спустя много лет, узнал, что квартира, в которой он проживает с супругой, записана не на него. Пенсионера это разозлило, так как недвижимость пара получила совместно. Испугавшись, что пожилая женщина может его выгнать, мужчина, по версии следствия, нанес женщине множественные удары топором. В момент совершения преступления он был пьян.

Преступление носит исключительно семейно-бытовой характер на почве употребления алкоголя,пояснил корреспондентам «Комсомольской правды» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

В сентябре прошлого года за убийство была осуждена жительница Тугулымского района. Женщина зарубила топором родного дядю, а затем прятала труп на огороде.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Пенсионеры#Топор#Екатеринбург
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