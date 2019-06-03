В Екатеринбурге пенсионер подозревается в убийстве жены-ветерана ВОВ

Posted 3 июня 2019, 03:29
Published 3 июня 2019, 03:29
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Как сообщает соседка погибшей, мужчина, спустя много лет, узнал, что квартира, в которой он проживает с супругой, записана не на него. Пенсионера это разозлило, так как недвижимость пара получила совместно. Испугавшись, что пожилая женщина может его выгнать, мужчина, по версии следствия, нанес женщине множественные удары топором. В момент совершения преступления он был пьян.
Преступление носит исключительно семейно-бытовой характер на почве употребления алкоголя,пояснил корреспондентам «Комсомольской правды» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
В сентябре прошлого года за убийство была осуждена жительница Тугулымского района. Женщина зарубила топором родного дядю, а затем прятала труп на огороде.