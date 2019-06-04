Депутат гордумы Екатеринбурга в инвалидной коляске поучаствовала в модном показе

Posted 4 июня 2019, 08:06
Published 4 июня 2019, 08:06
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Анастасия приняла участие в дефиле в рамках интеграционного показа «Я продолжаю идти». Вместе с ней на подиуме оказались девушки с ограниченными возможностями, приехавшие из разных уголков России. Они представляли бренд телеведущей и обладательницы титула Мисс Вселенная Оксаны Федоровой.
Красота не имеет ограничений, каждая женщина желает, может и должна быть прекрасной!написала Анастасия.
Во время показа свои творения продемонстрировали 25 дизайнеров. Конкурс молодых российских модельеров проходит в Москве уже 10 лет и финансируется Департаментом культуры.