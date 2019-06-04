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Posted 4 июня 2019, 08:06

Published 4 июня 2019, 08:06

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Депутат гордумы Екатеринбурга в инвалидной коляске поучаствовала в модном показе

4 июня 2019, 08:06
Депутат гордумы Екатеринбурга Александра Немец приняла участие в модном показе в Москве, об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

Анастасия приняла участие в дефиле в рамках интеграционного показа «Я продолжаю идти». Вместе с ней на подиуме оказались девушки с ограниченными возможностями, приехавшие из разных уголков России. Они представляли бренд телеведущей и обладательницы титула Мисс Вселенная Оксаны Федоровой.

Красота не имеет ограничений, каждая женщина желает, может и должна быть прекрасной!написала Анастасия.

Во время показа свои творения продемонстрировали 25 дизайнеров. Конкурс молодых российских модельеров проходит в Москве уже 10 лет и финансируется Департаментом культуры.

#Свободное время#Новости УрФО#Москва#Модель#Показ#Инвалидность#Екатеринбург
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