Мэрия Екатеринбурга за 44 млн рублей продала четыре объекта культурного наследия

Posted 4 июня 2019, 07:49
Published 4 июня 2019, 07:49
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Самое дорогое из проданных зданий расположено на улице Бажова, его площадь составляет 523 квадратных метра, оно построено в 1910 году. Продан объект за 36 миллионов рублей. Второе здание располагается на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького, его площадь 154 квадратных метра. Состояние здания оценивалось как «неудовлетворительное». На аукционе стартовая цена составила 3,2 миллиона рублей, объект был куплен за 6 миллионов рублей.
Помимо этого, были проданы два старинных здания прошлого века, расположенных на улицах Попова, Сакко и Ванцетти. Стоимость зданий — 1,3 и 1,4 миллиона рублей.