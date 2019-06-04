Мэрия Екатеринбурга за 44 млн рублей продала четыре объекта культурного наследия

Самое дорогое из проданных зданий расположено на улице Бажова, его площадь составляет 523 квадратных метра, оно построено в 1910 году. Продан объект за 36 миллионов рублей. Второе здание располагается на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького, его площадь 154 квадратных метра. Состояние здания оценивалось как «неудовлетворительное». На аукционе стартовая цена составила 3,2 миллиона рублей, объект был куплен за 6 миллионов рублей.