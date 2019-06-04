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Posted 4 июня 2019, 03:47

Published 4 июня 2019, 03:47

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Счетная палата России выявила нарушения Минздрава

4 июня 2019, 03:47
Минздрав России не в полном объеме выполняет майские указы президента, от этом сообщила Счетная палата, пишет «Коммерсант».

Министерство здравоохранения не выполнило несколько показателей программы «Развитие здравоохранения». В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни, снижении уровня смертности от онкологических заболеваний и росте процента удовлетворенности граждан оказанными им медуслугами. Помимо этого, в 50 регионах России не выполнено поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня зарплаты медработников.

Кроме того, выявлен недостаточный уровень исполнения расходов. В 2018 году Минздрав реализовал 68,9% средств.

Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП,пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Меня.

Ранее медработники городской больницы в Серове обратились к Владимиру Путину из-за низких зарплат. Медицинские сестры сообщили, что получают по 11 тысяч рублей, в то время как глава медучреждения зарабатывает более 130 тысяч рублей в месяц.

#Россия#Здоровье#Нарушение#Минздрав#Счетная палата
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