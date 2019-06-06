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Posted 6 июня 2019, 06:52

Published 6 июня 2019, 06:52

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

На платформе «Планета» открыт сбор на документальный фильм «Большой Нижний Тагил»

6 июня 2019, 06:52
На краудфандинговой платформе «Планета» открыт сбор денег на документальный фильм «Большой Нижний Тагил». Инициаторами фильма являются трое тагильчан, среди которых журналист Андрей Вергилий (Краснов) и видеооператор «Тагил-ТВ» Игорь Харьков.

Как писало ранее TagilCity.ru, авторы планирую собрать 250 тысяч рублей. За пожертвования в 2500 рублей создатели упомянут вас в титрах. Появление в кадре стоит 5000 рублей.

В фильме предусмотрен небольшой опрос жителей. У Вас будет возможность высказать свое мнение,пишут авторы, отмечая, что данная опция доступна до 1 августа.

За 60 тысяч рублей местный бизнес может разместить свою шестисекундную рекламу, которая останется в фильме навсегда, а за 150 тысяч рублей — 20 секундный ролик. Сделать взнос можно на официальном сайте платформы.

Авторы отмечают, что если сумма пожертвований превысит 250 тысяч рублей, они интегрируют в фильм компьютерную графику.

По словам создателей, фильм будет основан на ранее неизвестных широкой публике материалах о городе. Авторы расскажут о Нижнем Тагиле, его истории, тайнах и легендах.

В мои руки попал уникальный материал. Интересный рассказ о Нижнем Тагиле, его истории, тайнах и легендах. В таком виде материал еще нигде не опубликован. С автором текста, известным тагильским краеведом, мы решили, что сможем сделать большой документальный фильм, который будет полезно посмотреть и жителям Тагила и всем тем, кто интересуется историей и географией нашей страны, и показать всему миру, что Тагил это совсем не тот мем из Нашей Раши,заявил участник проекта Андрей Вергилий.

На момент публикации заметки, на счету проекта пока всего 1 рубль. Сбор был запущен 5 июня, а закончится 27 августа 2019 года. Авторы планируют выпустить фильм ко Дню города. В этом году праздник пройдет 11 августа.

#Общество#Нижний Тагил#Документальный фильм#Фильм#Краеведение#Александр Зверев
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