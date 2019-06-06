На платформе «Планета» открыт сбор на документальный фильм «Большой Нижний Тагил»

В мои руки попал уникальный материал. Интересный рассказ о Нижнем Тагиле, его истории, тайнах и легендах. В таком виде материал еще нигде не опубликован. С автором текста, известным тагильским краеведом, мы решили, что сможем сделать большой документальный фильм, который будет полезно посмотреть и жителям Тагила и всем тем, кто интересуется историей и географией нашей страны, и показать всему миру, что Тагил это совсем не тот мем из Нашей Раши,заявил участник проекта Андрей Вергилий.