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Суд Нижнего Тагила вынес приговор банде Ровшана Ленкоранского

6 июня 2019, 10:15
Суд Ленинского района Нижнего Тагила признал виновными членов банды вора в законе Намика Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский.

Им вменялись бандитизм, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и боеприпасов, похищение важного личного документа, угроза убийством, нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как передаёт Ura.ru, Тельман Валиев получил восемь лет лишения свободы, Асим Аббасов — четыре с половиной года, Иса Абилов — девять лет, Илькин Абилов — восемь с половиной лет, Михаил Аллахверханов — шесть лет, Орхан Мурадов — четыре года, Денис Гаев и Эмиль Игидов — по три года, Хыдыр Гаджиев — четыре года, Эдуард Траксель и Роман Леньков — по четыре с половиной года. Материалы в отношении 13 фигуранта Немата Абдулалиева выделены для соединения с другим делом.

Банду Ровшана Ленкоранского задержали в Нижнем Тагиле в августе 2016 года силами правоохранителей Екатеринбурга. Всего были задержаны 30 бандитов. Часть группировки пошла на сотрудничество со следствием, дала показания и была освобождена от ответственности. Спустя две недели Ровшан Ленкоранский был застрелен в Стамбуле.

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#Ровшан Ленкоранский#Суд#Криминал#Нижний Тагил#Происшествия
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