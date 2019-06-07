В Свердловской области для предпринимателей составят рейтинг банков

При составлении рейтинга банки разделят по объему капитала — менее 10 миллиардов рублей, до 50 миллиардов рублей и от 50 миллиардов рублей. Также банки будут ранжировать по активности работы с предпринимателями в сфере кредитования и по объему выданных кредитов в рамках госпрограмм.