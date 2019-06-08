В Екатеринбурге двух сожителей приговорили к сроку за сутенёрство

Всего обвинение установило факт семи эпизодов нарушения закона со стороны пары сожителей. Их признали виновными по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией». Каждый получил по 4 года условно с испытательным сроком в 4 года.