В Екатеринбурге двух сожителей приговорили к сроку за сутенёрство

Posted 8 июня 2019, 18:18
Published 8 июня 2019, 18:18
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Согласно материалам дела, с 2014 по 2017 год сожители размещали в интернете рекламу для подбора девушек для занятия проституцией. Каждой, кто откликался, они обещали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей.
О преступлении стало известно после контрольной закупки, которую произвели сотрудники полиции в банном комплексе по улице Шаумяна. Вначале к административной ответственности привлекли девушку, приехавшую по вызову, затем администратора заведения, а спустя какое-то время следователи вышли на организаторов.
Всего обвинение установило факт семи эпизодов нарушения закона со стороны пары сожителей. Их признали виновными по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией». Каждый получил по 4 года условно с испытательным сроком в 4 года.