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Posted 8 июня 2019, 18:18

Published 8 июня 2019, 18:18

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Екатеринбурге двух сожителей приговорили к сроку за сутенёрство

8 июня 2019, 18:18
Пара сожителей из Екатеринбурга предстала перед судом по обвинению в сутенёрстве. Следствию удалось доказать, что мужчина и женщина занимались подбором девушек для оказания интимных услуг, сообщает Znak.

Согласно материалам дела, с 2014 по 2017 год сожители размещали в интернете рекламу для подбора девушек для занятия проституцией. Каждой, кто откликался, они обещали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей.

О преступлении стало известно после контрольной закупки, которую произвели сотрудники полиции в банном комплексе по улице Шаумяна. Вначале к административной ответственности привлекли девушку, приехавшую по вызову, затем администратора заведения, а спустя какое-то время следователи вышли на организаторов.

Всего обвинение установило факт семи эпизодов нарушения закона со стороны пары сожителей. Их признали виновными по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией». Каждый получил по 4 года условно с испытательным сроком в 4 года.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Уголовное дело#Условный срок#Проституция#Сожители#Екатеринбург
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