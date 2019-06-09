Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Posted 9 июня 2019, 11:40
Published 9 июня 2019, 11:40
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В ходе судебного разбирательства суд заслушал доводы обеих сторон и назначил журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа. Голунову запрещено выходить за пределы квартиры, пользоваться телефоном и интернетом. Дело спецкора передали в главное управление МВД по Москве, на 9 июня в 14:00 по московскому времени у него назначены следственные действия по делу.
Те, кто поддерживает Голунова, расценили приговор суда, как победу. Сразу же после оглашения решения с заявлениями выступили правозащитники, адвокат журналиста, его коллеги.
У меня нет никаких эмоций. Это не победа, это первый шаг к вызволению Ивана. Спасибо, что суд учел доводы защиты — то, что Ивану угрожают, и его жизнь в СИЗО была бы небезопасна. Вы своей поддержкой сохранили ему жизнь и здоровье. Его мама позвонила и сказала, что ужин его уже ждет,сказала главный редактор Галина Тимченко.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал журналистам, что домашний арест по статье о покушении на сбыт наркотиков — это редкость.
Самое трудное по делу только начинается. Нужно будет доказать невиновность Ивана, что можно сделать только доказав виновность оперативников уголовного розыска. Эти два дня показали, что дело вряд ли было банальной ошибкой наркополицейских, задержавших не того. Судя по всему, у дела есть высокопоставленные заказчики. И это дело свидетельство влиятельности СМИ и журналистских расследований сегодня, а равно и новых рисков, с которыми столкнулись активные граждане,отметил Чиков.
Напомним, 4 июня московская полиция задержала корреспондента издания Ивана Голунова — одного из самых известных журналистов-расследователей современной России. Лишь спустя 12 часов родные и друзья Голунова узнали, что ему вменяют сбыт наркотиков. Коллеги не поверили в виновность Голунова и возмутились обстоятельствами его ареста. Они написали серию открытых писем в его поддержку и вышли на пикеты, а также заново опубликовали статьи, за которые, по их мнению, Ивана могли задержать на самом деле.