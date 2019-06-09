Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

У меня нет никаких эмоций. Это не победа, это первый шаг к вызволению Ивана. Спасибо, что суд учел доводы защиты — то, что Ивану угрожают, и его жизнь в СИЗО была бы небезопасна. Вы своей поддержкой сохранили ему жизнь и здоровье. Его мама позвонила и сказала, что ужин его уже ждет,сказала главный редактор Галина Тимченко.