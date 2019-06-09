В Екатеринбурге во время катания по Верх-Исетскому пруду с яхты в воду упал человек

Прогулка на яхте в акватории Верх-Исетского пруда закончилась трагедией. С одной из яхт в воду упал человек, спасти его не удалось — врачи констатировали смерть, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».

Происшествие произошло 9 июня в районе 12:00. До прибытия скорой помощи пострадавшему пытались оказать помощь сотрудники лодочной станции. Пока ехала скорая, его никто не смог откачать на всей станции. Тем, кто подплыл попозже, подарили 15 минут катания, чтобы они этого не видели. Спасательного жилета на нём не было,рассказал один из очевидцев. Прибывшие на место медики констатировали смерть, но по их мнению, она не связана с утоплением. У ребят-спортсменов была тренировка. За рулем был сын, случилась беда с папой. Рядом с ними был друг. Пока везли к берегу, приехала скорая. Пытались реанимировать. Медики предполагают, что это либо отрыв тромба, либо что-то сердечное. Буквально за пять минут до этого он был счастлив, активен,рассказали журналистам в яхт-клубе «Коматек». Точную причину смерти предстоит установить после судебно-медицинской экспертизы. На место происшествия выехал следователь по Верх-Исетскому району, сообщили в следственном управлении СК области.