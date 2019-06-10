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Posted 10 июня 2019, 04:48

Published 10 июня 2019, 04:48

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Роскачество взялось за детское питание и микроволновки

10 июня 2019, 04:48
В 2019 году Роскачество планирует исследовать готовые завтраки, спортивную одежду, микроволновки и еще широкий спектр товаров, пишут «Новые известия» со ссылкой на главу ведомства Максима Протасова.

Среди товаров, которые специалисты проверят в этом году также — цельнозерновой хлеб, детские молочные смеси, детское пюре, школьная форма, детская одежда.

Недавно специалисты Роскачества исследовали компьютерные антивирусы. Лучшей антивирусной компанией вновь стала Bitdefender, она уже три года подряд занимает лидирующие позиции. Помимо этого, специалисты изучили программы для мобильных телефонов от диспетчерских служб такси, а также проверили, как оказываются услуги пассажирских перевозок.

#Общество#Проверка#Качество#Исследование#Потребители
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