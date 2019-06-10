В Свердловской области молоко подорожало минимум на два рубля

Posted 10 июня 2019, 07:03
Published 10 июня 2019, 07:03
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Согласно опубликованным данным, литр пастеризованного молока с начала года подешевел на 40 копеек, а литр стерилизованного молока вырос в цене более чем на два рубля.
Литр пастеризованного молока в начале года в среднем по региону стоил 50,48 рублей, по данным на конец апреля средняя цена составила 50,07 рубля. Самая низкая цена замечена в марте — 49,87 рубля.
Стерилизованное молоко в начале года стоило 83,82 рубля за литр, в апреле стоимость поднялась до 86,12 рубля. Интересно, что Нижний Тагил является единственным городом, где с начала года снизилась цена на литр стерилизованного молока и составила 84,90 рубля. Однако Нижний Тагил вместе с Екатеринбургом возглавляют рейтинг свердловских городов с самыми высокими ценами на молоко.