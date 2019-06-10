В Свердловской области молоко подорожало минимум на два рубля

Стерилизованное молоко в начале года стоило 83,82 рубля за литр, в апреле стоимость поднялась до 86,12 рубля. Интересно, что Нижний Тагил является единственным городом, где с начала года снизилась цена на литр стерилизованного молока и составила 84,90 рубля. Однако Нижний Тагил вместе с Екатеринбургом возглавляют рейтинг свердловских городов с самыми высокими ценами на молоко.