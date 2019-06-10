tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2019, 07:03

Published 10 июня 2019, 07:03

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Свердловской области молоко подорожало минимум на два рубля

10 июня 2019, 07:03
Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской области опубликовало данные по изменению цен на молоко с начала этого года.

Согласно опубликованным данным, литр пастеризованного молока с начала года подешевел на 40 копеек, а литр стерилизованного молока вырос в цене более чем на два рубля.

Литр пастеризованного молока в начале года в среднем по региону стоил 50,48 рублей, по данным на конец апреля средняя цена составила 50,07 рубля. Самая низкая цена замечена в марте — 49,87 рубля.

Стерилизованное молоко в начале года стоило 83,82 рубля за литр, в апреле стоимость поднялась до 86,12 рубля. Интересно, что Нижний Тагил является единственным городом, где с начала года снизилась цена на литр стерилизованного молока и составила 84,90 рубля. Однако Нижний Тагил вместе с Екатеринбургом возглавляют рейтинг свердловских городов с самыми высокими ценами на молоко.

#Экономика#Цены#Свердловская область#Статистика#Молоко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика