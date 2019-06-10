В Свердловской области зафиксирован новый приток мигрантов из стран СНГ

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За прошедшие с начала года четыре месяца приток мигрантов из СНГ в Свердловскую область увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, сообщает Znak. Число приезжих из других стран на Средний Урал выросло в семь раз.

С января по апрель 2019 года на территорию Свердловской области из стран СНГ приехало 5 тыс. 326 человек, а уехало — 1,5 тыс. Таким образом, прирост вдвое превышает прошлогодний показатель и составляет 3 тыс. 188 человек. Из других государств за четыре месяца прибыло 842 человека, следует из статистики, опубликованной Свердловскстатом. В конце апреля из уральской столицы выдворили 22 нелегальных мигрантов, а в начале мая ФСБ и полиция Екатеринбурга проверили 250 мигрантов-водителей, из которых 35 привлекли к административной ответственности, а 19 человек депортировали за пределы России за нарушение миграционного законодательства.