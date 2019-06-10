tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2019, 18:05

Published 10 июня 2019, 18:05

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Свердловской области зафиксирован новый приток мигрантов из стран СНГ

10 июня 2019, 18:05
Сюжет
Мигранты
За прошедшие с начала года четыре месяца приток мигрантов из СНГ в Свердловскую область увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, сообщает Znak. Число приезжих из других стран на Средний Урал выросло в семь раз.

С января по апрель 2019 года на территорию Свердловской области из стран СНГ приехало 5 тыс. 326 человек, а уехало — 1,5 тыс. Таким образом, прирост вдвое превышает прошлогодний показатель и составляет 3 тыс. 188 человек. Из других государств за четыре месяца прибыло 842 человека, следует из статистики, опубликованной Свердловскстатом.

В конце апреля из уральской столицы выдворили 22 нелегальных мигрантов, а в начале мая ФСБ и полиция Екатеринбурга проверили 250 мигрантов-водителей, из которых 35 привлекли к административной ответственности, а 19 человек депортировали за пределы России за нарушение миграционного законодательства.

#Общество#Свердловская область#Статистика#Мигранты#Иностранцы#Миграционная служба#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика