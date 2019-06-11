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Posted 11 июня 2019, 06:31

Published 11 июня 2019, 06:31

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

95 тысяч должников из Свердловской области лишились заграничного отпуска

11 июня 2019, 06:31
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области ограничило выезд за границу для 95 тысяч уральцев. Поводом к запрету стала задолженность граждан на сумму более 30 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

В управлении сообщили, что в 2019 году приставы оформили на 41 тысячу постановлений об отказе в выезде больше, чем годом ранее. При этом 12 тысяч должников имеют невыплаченные суммы по алиментами, еще 5,5 тысяч — по коммунальным услугам.

В УФССП пояснили, что без заграничного отдыха остаются те, кто имеет долг более 30 тысяч рублей. Также если должник в течение двух месяцев с момента возбуждения производства не стремится погасить задолженность, то выезд для него будет закрыт при наличии долга всего в 10 тысяч рублей.

#Общество#Отдых#Долг#Запрет#Приставы#Граница
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