На Урале ищут подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки

Posted 11 июня 2019, 10:33
Published 11 июня 2019, 10:33
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Изнасилование произошло 10 июня, подробности инцидента не разглашаются. Известно, что в отношении несовершеннолетней были совершены насильственные действия, в результате которых ребенок был доставлен в реанимацию местной больницы.
Согласно ориентировке, подозреваемый может передвигаться на машине «Тойота Королла» старой модели, темно-серого цвета, госномер Е376КВ. В полиции не исключают, что мужчина мог уехать в Екатеринбург.
Располагающих какой-либо информацией о его местонахождении просят звонить по номерам 02, 8 (34374) 6-83-81.