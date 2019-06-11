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Posted 11 июня 2019, 10:33

Published 11 июня 2019, 10:33

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

На Урале ищут подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки

11 июня 2019, 10:33
Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский» разыскивает 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки, сообщает издание «Маяк».

Изнасилование произошло 10 июня, подробности инцидента не разглашаются. Известно, что в отношении несовершеннолетней были совершены насильственные действия, в результате которых ребенок был доставлен в реанимацию местной больницы.

Согласно ориентировке, подозреваемый может передвигаться на машине «Тойота Королла» старой модели, темно-серого цвета, госномер Е376КВ. В полиции не исключают, что мужчина мог уехать в Екатеринбург.

Располагающих какой-либо информацией о его местонахождении просят звонить по номерам 02, 8 (34374) 6-83-81.

#Происшествия#Дети#Свердловская область#Изнасилование#Розыск
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