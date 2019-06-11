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Posted 11 июня 2019, 17:19

Published 11 июня 2019, 17:19

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Свердловской области заводы сократили выбросы загрязняющих веществ на 83 тыс. тонн

11 июня 2019, 17:19
Сюжет
Выбросы
Минприроды Свердловской области озвучило данные экологического мониторинга выбросов в атмосферу загрязняющих веществ за прошедший год, сообщает региональный департамент информполитики. Лидером по снижению стала Рефтинская ГРЭС.

По информации экологов, Рефтинская ГРЭС сократила выбросы в атмосферу на 33 тыс. тонн. НТМК стал выбрасывать на 7,7 тыс. тонн меньше загрязняющих веществ, ВГОК — на 8 тыс. тонн, показатели выбросов Серовской ГРЭС сократились на 6 тыс. Пелымское, Ивдельское и Карпинское линейные производственные управления магистральных газопроводов «Газпрома» в сумме снизили выбросы на 17,2 тыс. тонн.

Снижение показателей выбросов в атмосферу вредных веществ стало возможным благодаря тому, что на предприятиях прошло техническое перевооружение и модернизация оборудования, на которые затратили 1,3 млрд рублей.

Напомним, что на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме было подписано соглашение между областными властями и руководством ЕВРАЗа, согласно которому в Нижнем Тагиле будет предпринят ряд мер для снижения вредных выбросов в атмосферу. Для этого будет выделено более 6,3 млрд рублей до 2024 года.

#Экология#Свердловская область#Здоровье#Завод#Атмосфера#Выбросы#Министерство природных ресурсов#Загрязнение атмосферы
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