В Свердловской области заводы сократили выбросы загрязняющих веществ на 83 тыс. тонн

Напомним, что на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме было подписано соглашение между областными властями и руководством ЕВРАЗа, согласно которому в Нижнем Тагиле будет предпринят ряд мер для снижения вредных выбросов в атмосферу. Для этого будет выделено более 6,3 млрд рублей до 2024 года.