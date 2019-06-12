В Екатеринбурге умер командированный из Москвы полковник МВД

В екатеринбургском отеле «Маринс Парк» нашли тело командированного из Москвы полковника внутренней службы МВД Ивана Атискова. По информации портала Е1, мужчина покончил с собой.

Инцидент произошел с 10 на 11 июня. Издание пишет, что информацию о смерти подтвердил источник в правоохранительных органах. В Следственном комитете по Свердловской области сказали, что не знают о происшествии. Ранее сообщалось, что с 10 мая в Екатеринбурге началась проверка деятельности Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Умерший полковник курировал направление организационно-штатных мероприятий инспекции.