В Екатеринбурге умер командированный из Москвы полковник МВД

Posted 12 июня 2019, 11:31
Published 12 июня 2019, 11:31
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Инцидент произошел с 10 на 11 июня. Издание пишет, что информацию о смерти подтвердил источник в правоохранительных органах.
В Следственном комитете по Свердловской области сказали, что не знают о происшествии.
Ранее сообщалось, что с 10 мая в Екатеринбурге началась проверка деятельности Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Умерший полковник курировал направление организационно-штатных мероприятий инспекции.