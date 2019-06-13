ГИБДД начнет применять новые тесты на алкоголь и наркотики

При подозрении на алкогольное опьянение водителю будут предлагать подуть в прибор с индикатором-лампочкой, сделать это можно будет не покидая авто. Если устройство сигнализирует о наличии алкоголя, водителю предложат пройти полноценное освидетельствование. Для этого ему нужно будет подуть в алкометр, при этом будет произведена видеосъемка, данные запротоколированы, освидетельствование будет проводиться в присутствии понятых.