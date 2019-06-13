tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня 2019, 09:49

Published 13 июня 2019, 09:49

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

ГИБДД начнет применять новые тесты на алкоголь и наркотики

13 июня 2019, 09:49
ГИБДД России вносит корректировки в механизм освидетельствования водителей, наряду с привычными методами появится новый тест, позволяющий определить наличие наркотиков по анализу слюны, сообщает «Коммерсант».

Сейчас основанием для прохождения медосвидетельствования являются: запах алкоголя, неустойчивость позы, несвязная речь, покраснение лица и поведение «несоответствующее обстановке». Наряду с ними предлагается ввести основание «показания приборов на наличие алкоголя и наркотических веществ».

При подозрении на алкогольное опьянение водителю будут предлагать подуть в прибор с индикатором-лампочкой, сделать это можно будет не покидая авто. Если устройство сигнализирует о наличии алкоголя, водителю предложат пройти полноценное освидетельствование. Для этого ему нужно будет подуть в алкометр, при этом будет произведена видеосъемка, данные запротоколированы, освидетельствование будет проводиться в присутствии понятых.

Для проверки наличия в организме автомобилиста наркотиков предлагается использовать прибор, определяющий наркотические вещества по слюне. В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей.

#Транспорт#ГИБДД#Алкоголь#Нововведение#Тест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика