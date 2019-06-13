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Posted 13 июня 2019,, 13:27

Published 13 июня 2019,, 13:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Роспотребнадзор признал безопасным для купания только один свердловский водоем

13 июня 2019, 13:27
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области признало пригодным для купания озеро Щучье в Тавдинском городском округе, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор контролирует качество 67 свердловских водоемов. Ежегодно сотрудники ведомства берут пробы воды на соответствие требованиям санитарных правил и норм.

На 13 июня санитарно-эпидемиологическое заключение имеют озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге.

Пригодным для купания признано только озеро Щучье, а берег Шарташа, по результатам проверки, не соответствует требованиям СанПиНа.

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#Общество#Свердловская область#Водоемы#Озеро#Купание
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