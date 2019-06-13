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Posted 13 июня 2019, 09:00

Published 13 июня 2019, 09:00

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Свердловчанка отсудила у больницы миллион рублей за потерю зрения

13 июня 2019, 09:00
Жительница Красноуфимска отсудила у Свердловской областной клинической больницы № 1 компенсацию в размере одного миллиона рублей за неудачную операцию на глазу, сообщает пресс-служба облсуда.

В 2017 году женщина поступила в областную больницу для проведения плановой операции на хрусталике глаза. Однако после оперативного вмешательства, проведенного некачественно, левый глаз женщины перестал видеть.

После этого свердловчанка перенесла еще две операции, одна из которых дала осложнение, восстановить зрение не удалось. Пациентка обратилась в ФОМС, проведенная экспертиза показала, что права свердловчанки на качественную медпомощь были нарушены.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к медучреждению, потребовав взыскать с больницы полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, 15 тысяч рублей материальных расходов и пять тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил требования частично, постановив взыскать с медучреждения судебные издержки и материальные затраты в полном объеме, а также компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

#Больница#Свердловская область#Суд#Здоровье#Компенсация#Зрение
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