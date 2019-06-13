Свердловчанка отсудила у больницы миллион рублей за потерю зрения

Пострадавшая обратилась в суд с иском к медучреждению, потребовав взыскать с больницы полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, 15 тысяч рублей материальных расходов и пять тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил требования частично, постановив взыскать с медучреждения судебные издержки и материальные затраты в полном объеме, а также компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.