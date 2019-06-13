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Posted 13 июня 2019, 08:35

Published 13 июня 2019, 08:35

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Серове из-за поджога у Вечного огня отменили памятные акции

13 июня 2019, 08:35
Администрация Серова перенесла от Вечного огня памятные мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны, передаёт «Znak». Решение принято в связи с пожаром у памятника, который устроили дети.

По словам пресс-секретаря главы городского округа Веры Теляшовой, провести какие-либо мероприятия у памятника невозможно из-за ремонта.

Сотрудники управления капитального строительства буквально вчера-сегодня провели обследование объекта. Говорить о стоимости ремонта пока рано, сметы только составляются, рассказала Теляшова.

Чиновники не уточнили масштаб повреждения.

Пожар произошел вечером 11 июня. Огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса. Момент поджога был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Пожар устроили двое детей шести и семи лет — они подожгли венки. Их личности уже установлены. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по факту была организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

#Происшествия#Пожар#Серов#Александр Зверев
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