В Серове из-за поджога у Вечного огня отменили памятные акции

Posted 13 июня 2019, 08:35
Published 13 июня 2019, 08:35
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
По словам пресс-секретаря главы городского округа Веры Теляшовой, провести какие-либо мероприятия у памятника невозможно из-за ремонта.
Сотрудники управления капитального строительства буквально вчера-сегодня провели обследование объекта. Говорить о стоимости ремонта пока рано, сметы только составляются, рассказала Теляшова.
Чиновники не уточнили масштаб повреждения.
Пожар произошел вечером 11 июня. Огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса. Момент поджога был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Пожар устроили двое детей шести и семи лет — они подожгли венки. Их личности уже установлены. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по факту была организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.