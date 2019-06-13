В Серове из-за поджога у Вечного огня отменили памятные акции

Пожар произошел вечером 11 июня. Огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса. Момент поджога был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Пожар устроили двое детей шести и семи лет — они подожгли венки. Их личности уже установлены. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по факту была организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.