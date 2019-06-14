Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

Полицейским и сотрудникам силовых структур в 2014 году был запрещен выезд в 116 стран мира, однако позже в него вносились изменения. Так, силовикам разрешили выезжать во Вьетнам, Китай, посещать Кубу, страны СНГ. Сейчас список пополнили Турция и Таиланд.