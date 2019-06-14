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Posted 14 июня 2019, 05:23

Published 14 июня 2019, 05:23

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

14 июня 2019, 05:23
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде, соответствующее распоряжение издал глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «Коммерсант».

Полицейским и сотрудникам силовых структур в 2014 году был запрещен выезд в 116 стран мира, однако позже в него вносились изменения. Так, силовикам разрешили выезжать во Вьетнам, Китай, посещать Кубу, страны СНГ. Сейчас список пополнили Турция и Таиланд.

Загранпаспорта сотрудников полиции хранятся в отделе кадров. При желании сотрудника посетить не рекомендованную к выезду страну, он должен обратиться к руководству. Решение о выезде будут принимать непосредственный начальник, представители кадровой службы и управления собственной безопасности.

#Общество#Россия#Полиция#Турция#Таиланд
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