В Нижнем Тагиле пранкера задержали по подозрению в распространении наркотиков

10 июня на Октябрьском проспекте молодой человек снимал очередной розыгрыш. Он подходил к незнакомым людям и предлагал им пакет с белым веществом, которое, по сценарию, является наркотиком. На самом деле в пакете была мука. На Руслана обратили внимание сотрудники ППС, дежурившие поблизости в автомобиле. Пранкер решил пройти мимо них, в этот момент правоохранители вышли к нему и предложили проследовать в авто.