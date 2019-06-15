Центробанк снизил ключевую ставку

Posted 15 июня 2019, 05:42
Published 15 июня 2019, 05:42
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Вопреки ожиданиям, эксперты считают, что снижение ключевой ставки не сильно скажется на ставках ипотечного кредитования. Максимально можно ожидать стабилизации стоимости ипотечных кредитов и отсутствия повышения ставок.
Конечно, этого недостаточно для поддержания рынка ипотечного кредитования и уж тем более нельзя считать мерой поддержки строительной отрасли,цитирует РБК управляющего партнера компании «Метриум» Марию Литинецкую.
По ее мнению, снижение на 0,25 п. п. является незначительным и не скажется на росте спроса на ипотечные кредиты.
Как считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко, рынок находится в ожидании более существенного снижения. В данном случае понижение, по его мнению, носит символический характер. Помимо этого, на фоне нестабильной экономической ситуации в мире, повышения ставки можно ожидать в любой момент.