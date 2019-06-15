Центробанк снизил ключевую ставку

Как считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко, рынок находится в ожидании более существенного снижения. В данном случае понижение, по его мнению, носит символический характер. Помимо этого, на фоне нестабильной экономической ситуации в мире, повышения ставки можно ожидать в любой момент.