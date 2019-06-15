В Свердловской области в план диспансеризации включат онкоскрининг

Большое внимание будет уделено срокам оказания медицинской помощи. Во время диспансеризации при возникновении оснований врачи должны будут направлять пациентов на онкоскрининг. Он включает в себя консультацию онколога сроком до пяти дней, биопсию, которую должны делать за один день, в течение пятнадцати дней должны быть получены результаты анализов. При наличии патологии пациент будет попадать в больницу в течение 20 дней.