В Свердловской области в план диспансеризации включат онкоскрининг

Posted 15 июня 2019, 04:32
Published 15 июня 2019, 04:32
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Большое внимание будет уделено срокам оказания медицинской помощи. Во время диспансеризации при возникновении оснований врачи должны будут направлять пациентов на онкоскрининг. Он включает в себя консультацию онколога сроком до пяти дней, биопсию, которую должны делать за один день, в течение пятнадцати дней должны быть получены результаты анализов. При наличии патологии пациент будет попадать в больницу в течение 20 дней.
Страховые компании также будут контролировать ход лечения, в случае сомнений относительно правильности действий врача, специалисты будут связываться с пациентом.
Граждане от 18 до 39 лет смогут пройти бесплатную диспансеризацию раз в три года. Свердловчане старше 40 лет должны проходить ее ежегодно.