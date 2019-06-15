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Posted 15 июня 2019, 04:32

Published 15 июня 2019, 04:32

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Свердловской области в план диспансеризации включат онкоскрининг

15 июня 2019, 04:32
В Свердловской области страховые компании начнут отслеживать прохождение онкоскрининга во время диспансеризации, пишет «Комсомольская правда».

Большое внимание будет уделено срокам оказания медицинской помощи. Во время диспансеризации при возникновении оснований врачи должны будут направлять пациентов на онкоскрининг. Он включает в себя консультацию онколога сроком до пяти дней, биопсию, которую должны делать за один день, в течение пятнадцати дней должны быть получены результаты анализов. При наличии патологии пациент будет попадать в больницу в течение 20 дней.

Страховые компании также будут контролировать ход лечения, в случае сомнений относительно правильности действий врача, специалисты будут связываться с пациентом.

Граждане от 18 до 39 лет смогут пройти бесплатную диспансеризацию раз в три года. Свердловчане старше 40 лет должны проходить ее ежегодно.

#Свердловская область#Здоровье#Диспансеризация#Профилактика#Онкология
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