В Нижнем Тагиле в минувшие выходные произошел пожар в многоквартирном доме

Posted 17 июня 2019, 03:02
Published 17 июня 2019, 03:02
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Горела квартира на последнем этаже жилого дома. Были эвакуированы шесть жителей подъезда, среди них — двое детей. Пожар потушен в течение пяти минут. В тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем ребенком.
В этот же день в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажном жилом доме, были эвакуированы 44 человека.