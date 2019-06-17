В Нижнем Тагиле в минувшие выходные произошел пожар в многоквартирном доме

15 июня в вечернее время произошел пожар в многоквартирном доме на улице Красных Зорь, 15 в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Горела квартира на последнем этаже жилого дома. Были эвакуированы шесть жителей подъезда, среди них — двое детей. Пожар потушен в течение пяти минут. В тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем ребенком. В этот же день в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажном жилом доме, были эвакуированы 44 человека.