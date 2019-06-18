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Posted 18 июня 2019, 05:20

Published 18 июня 2019, 05:20

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Первые «Чистые игры» пройдут в Нижнем Тагиле 21 июня

18 июня 2019, 05:20
21 июня в Нижнем Тагиле пройдут первые «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Место проведения — левый берег Выйского пруда за микрорайоном Пырловка.

Подобные состязания проводятся на загрязнённой природной местности. Каждый участник получает баллы за сбор и сортировку отходов. В конце «Чистых игр» победителей награждают призами.

За одну такую игру участники общими усилиями собирают от 2 до 6 тонн мусора. Отходы в дальнейшем утилизируются на специальных полигонах, либо, по возможности, отправляются на переработку.

Для участия в «Чистых играх» необходимо собрать команду из двух, трёх или четырёх человек, а затем зарегистрироваться на сайте организаторов. Для игроков запланированы конкурсы, а в завершение будет пикник на свежем воздухе.

В 2019 году компания «Рифей» выступил партнёром в игре не только в Нижнем Тагиле, но и в Серове. Там состязания назначены на 23 июня — на Киселёвском водохранилище.

Добавим, общественное движение «Чистые игры» зародилось в 2014 году в Санкт-Петербурге. По заверению организаторов, состязания популярны как в России, так и за рубежом. Этот экологический и образовательный проект позволяет участникам вносить вклад в очищение окружающей среды и понимать принципы раздельного сбора мусора. В 2019 году в Свердловской области в эко-квесте задействованы 18 городов и посёлков, передаёт пресс-служба регоператора «Рифей».

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Соревнования#Мусор#Игра#Уборка мусора#Рифей
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