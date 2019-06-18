Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт IT-услуг

Свердловские власти к 2024 году планируют вывести местные IT-компании на мировой рынок и увеличить экспорт услуг до 45,8 миллионов долларов, сообщает правительство региона.

Для достижения данного показателя власти региона планируют оказывать поддержку компаниям, в том числе, организовывать выставки, международные мероприятия, экономические форумы. Регион интересует экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Помимо этого, предпринимателям предложено принимать участие в формировании плана международных мероприятий региона. Ранее сообщалось, что Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в медицинской сфере.