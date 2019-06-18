Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт IT-услуг

Posted 18 июня 2019, 10:30
Published 18 июня 2019, 10:30
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Для достижения данного показателя власти региона планируют оказывать поддержку компаниям, в том числе, организовывать выставки, международные мероприятия, экономические форумы. Регион интересует экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
Помимо этого, предпринимателям предложено принимать участие в формировании плана международных мероприятий региона.
Ранее сообщалось, что Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в медицинской сфере.