В Екатеринбурге будут судить угонщика 11 люксовых автомобилей

Сообщники разбивали стекло, с помощью специального оборудования заводили двигатель и уезжали на угнанном авто. Машины подельники прятали на Московском тракте, а затем сбывали их с целью получения прибыли, которую потом делили между собой. Три автомобиля удалось найти и вернуть владельцам.