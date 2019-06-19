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Posted 19 июня 2019, 10:01

Published 19 июня 2019, 10:01

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

«Регионспецстрой» построит Академию Карполя в Екатеринбурге за 421 миллион рублей

19 июня 2019, 10:01
Подрядчик для строительства Академии Карполя в Екатеринбурге найден со второго раза, им стало ООО «Регионспецстрой», начальная цена контракта — 421 миллион рублей, сообщает ЕТВ.

Компания заявилась еще на первый конкурс, однако торги не состоялись, так как это был единственный претендент. Со второго раза торги удалось провести. «Регионспецстрой» занимается строительством с 2007 года. Среди последних контрактов — возведение Дворца технического творчества в Верхней Пышме.

Напомним, академия будет включать в себя многоэтажное здание общежития для спортсменов, тренировочную базу, административные помещения. Общая площадь участка, выделенного под строительство, составляет 5,5 тысячи квадратных метров. Объект должны возвести к концу 2020 года.

18 июня в Екатеринбурге у ДИВСа открыли памятник Николаю Карполю и «Уралочке».

#Экономика#Спорт#Новости УрФО#Строительство#Екатеринбург
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