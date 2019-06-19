«Регионспецстрой» построит Академию Карполя в Екатеринбурге за 421 миллион рублей

Posted 19 июня 2019, 10:01
Published 19 июня 2019, 10:01
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Компания заявилась еще на первый конкурс, однако торги не состоялись, так как это был единственный претендент. Со второго раза торги удалось провести. «Регионспецстрой» занимается строительством с 2007 года. Среди последних контрактов — возведение Дворца технического творчества в Верхней Пышме.
Напомним, академия будет включать в себя многоэтажное здание общежития для спортсменов, тренировочную базу, административные помещения. Общая площадь участка, выделенного под строительство, составляет 5,5 тысячи квадратных метров. Объект должны возвести к концу 2020 года.
18 июня в Екатеринбурге у ДИВСа открыли памятник Николаю Карполю и «Уралочке».