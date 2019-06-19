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Posted 19 июня 2019, 07:23

Published 19 июня 2019, 07:23

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге на следующей неделе определят финальные площадки для храма

19 июня 2019, 07:23
Дума Екатеринбурга на следующей неделе должна утвердить финальный список площадок для голосования, сообщает интернет-издание Znak

На предыдущем заседании мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в идеале нужно выбрать две-три площадки для строительства Храма святой Екатерины и выставить их на голосование. На следующем заседании чиновники также определяться с датой начала опроса и формой его проведения.

Сейчас среди наиболее оптимальных мест для строительства храма называют пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского, площадку приборостроительного завода, место у ККТ «Космос».

Напомним, что РПЦ отказалась от сквера у Театра драмы в качестве места под застройку. А мэр Екатеринбурга рассказал, что строительство храма начнется не ранее конца 2020 года.

#Общество#Новости УрФО#Храм#Дума#Александр Высокинский#Екатеринбург
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